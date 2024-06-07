ルイヴィトン ベルト モノグラム

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商品詳細
素材···本革カラー···ブラウン付属品：ルイ・ヴィトン保存布袋、箱あり全長100cm。私はウエストが細く自作穴3つ程あります。使用感も多少ありますがまだまだお使い頂けます。女性の方でも着用可能です。最短発送気軽にコメントください
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