ルイヴィトン ベルト モノグラム

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素材···本革カラー···ブラウン付属品：ルイ・ヴィトン保存布袋、箱あり全長100cm。私はウエストが細く自作穴3つ程あります。使用感も多少ありますがまだまだお使い頂けます。女性の方でも着用可能です。最短発送気軽にコメントください