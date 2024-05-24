ボッテガヴェネタ　イントレチャートレザー　マキシ　長財布　グレー

BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタイントレチャートジップアラウンドウォレット■シリアルナンバーあり■実寸サイズ縦:約11cm横:約19cmマチ:約2.5cm(撮影時の採寸)■グレー■マキシイントレチャートレザー■お札入れ、コインケース、フリーポケット2コ、カードポケット4コ■購入先2023年08月24日日本流通自主管理協会加盟店(AACD)/質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。■管理番号J2023-0824-71-7■付属品→本体、箱、説明書■コンディションの備考商品ランク→AB ・外側→全体的に使用によるキズあり ・底面→角スレあり ・におい→特になし ・メイン口→開閉可能 ・内側→使用によるキズやヨゴレあり-----------------------------------------------------------指標となる「商品ランク」を設定しております。・S→新品、もしくは未使用品と判断できるもの・SA→ほぼ使用感は見られず、キレイな状態であるもの・A→使用感、ヨゴレやキズ等が少ないもの・AB→一般的な使用感のあるもの・B→目立ったヨゴレやキズ等があります-----------------------------------------------------------□購入前に必ずプロフィールのチェックをお願いします。□お値下げ対応可能ですが、ご希望額を提示の上コメントをお願い致します。数万円、数千円のお値下げは出来ません。□全て古物品です。コンディションや状態は必ずお写真を確認してください。また、神経質な方はご遠慮ください。群馬公安委員会より古物商取引許可証の取得済です。(421142021042号)正規品のみ扱っておりますのでご安心くださいませ。#りっきいブランド品



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