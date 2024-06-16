シャニマス ストレイライト アニメイト抽選 A賞 和泉愛依 パネル ...

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商品詳細
梱包や発送についての詳細はプロフに記載しておりますが、下記さえ確認いただければ問題ございません。⭐︎即購入大丈夫です。こちら基本無言取引/無言発送いたしますが、取引メッセージで返信希望の旨をお伝えいただけると返信いたします。※取引メッセージは見ています。⭐︎商品id希望の方は記載します。⭐︎他商品とのお纏めは1点毎に80円値下げします。⭐︎複数購入は基本同梱しますが、プロフ/メッセージ/ユーザー名に禁止の旨が記載されていれば同梱しません。⭐︎商品に適した梱包をいたします。例:缶バッジ/アクスタはぷちぷち2重＆濡れ防止カード類は両面厚紙→クリアポケット⭐︎匿名発送の切り替えは120円追加でいただきます。以上、よろしくお願いいたします。(╹■╹)
http://narcologia.ru/goods/manufacture949941.html
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