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- 1017 ALYX 9SM ナイロンボンバージャケット Lサイズ
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商品詳細
素材···ナイロンカラー···ブラックジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなしアリクスのナイロンジャケットになります！【サイズ感】 Lサイズですので、166cm,55kg痩せ型の私が着ると少し大きめになります！【機能】 胸ポケットにはバックルデザインもついています！【状態】 上質なナイロン製で、傷や汚れはありません！ ですが古着ですので、多少の使用感はご容赦ください！二次流通のかなり少ないアイテムになってますので、かなりレアかと思います！※値下げ交渉致しますので、お申し付けください！何か質問等あれば、コメントお願いします！
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