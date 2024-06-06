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1017 ALYX 9SM ナイロンボンバージャケット　Lサイズ
商品番号 X59874636411
商品名

1017 ALYX 9SM ナイロンボンバージャケット　Lサイズ
ブランド名 アリクス
特別価格 税込 25,863 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···ナイロンカラー···ブラックジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなしアリクスのナイロンジャケットになります！【サイズ感】　Lサイズですので、166cm,55kg痩せ型の私が着ると少し大きめになります！【機能】　胸ポケットにはバックルデザインもついています！【状態】　上質なナイロン製で、傷や汚れはありません！　ですが古着ですので、多少の使用感はご容赦ください！二次流通のかなり少ないアイテムになってますので、かなりレアかと思います！※値下げ交渉致しますので、お申し付けください！何か質問等あれば、コメントお願いします！
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