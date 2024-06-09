古美術•花瓶•瓢箪•備

ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◆サイズ高さ；約27.ycm口部直径；約2.8cm胴直径；約14.4cm◆状態時代経過による汚れ等の風合いは画像にてご確認くださいませ。また、時代ナリのスレ、小傷、変色、使用ヘコミなどは、ご承知の上ご購入お願いいたします。細かい事が気になる方や、新品、完璧を求める方、厳しい検品をされる方はご遠慮ください。使用感はなく状態の良い綺麗な品です。長期保管の品になります。ご理解いただける方お願いいたします。発送方法について緩衝材を十分に使用して包み、らくらくメルカリ便にてお送りさせていただきます。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術#仏像#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸#中国#親の蔵品#ティーポット#茶器#文房具



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