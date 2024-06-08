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ユニクロ　マルニmarniセットアップジャケットLパンツMブルー新品タグ付き
商品番号 M43061205356
商品名

ユニクロ　マルニmarniセットアップジャケットLパンツMブルー新品タグ付き
ブランド名 ユニクロ
特別価格 税込 6,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユニクロマルニmarniのセットアップです。ジャケットL、パンツM、色はブルーです。新品タグ付き。雑誌OCEANSでも紹介された、このシーズンを代表する名作です。▪️テーラードジャケットカラー　Blueサイズ　L状態　新品未使用、タグ付き▪️ワイドフィットダックパンツカラー　Blueサイズ　M状態　新品未使用、タグ付き※ジャケットとパンツのサイズが違いますのでご注意ください。ただ、この商品はパンツが大きすぎて、ほとんどの方がパンツをワンサイズ下げていましたので、問題はないと思います。送料は出品者が負担します。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle126066.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford605573.html
http://narcologia.ru/goods/plaque588507.html
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