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【ヴィンテージ 】silver925 太めねじれデザインシルバーチェーン®️106
商品番号 T70761302799
商品名

【ヴィンテージ 】silver925 太めねじれデザインシルバーチェーン®️106
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 5,328 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ご購入、ご質問の前にプロフィールをご覧下さい♪925刻印あり付属品なし珍しい太めのねじれデザインのネックレスシルバーチェーンです。金具ひとつひとつ、丁寧に編み上げたような非常によい作りをしています。この一本で首周りの存在感が違います。さまざまなファッションとの相性抜群です！新しくブレスレットを、お探しの方、いかがでしょうか？是非、お持ちのトップと合わせて下さい^^安物のステンレスや量産品より細かい作りで存在感があります。他にもアクセを多数出品しております。#JandLアクセサリー#JandLネックレス#JandLヴィンテージ#JandLシルバー925#JandL40cmこちらから検索して頂くと見易いかと思います^^SIZE:幅0.43cm長さ45.2cm重量:25.5gよろしくお願い致します！
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