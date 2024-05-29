【LA購入】10K マイアミキューバンイエローゴールドネックレス

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ロサンゼルスのお土産としていただきましたが、自分で着用しないため出品します。専用ケース等はございません。本場LAのComexJewelry10Kマイアミキューバンイエローゴールドネックレスです。HollowMiamiCuban10KYGNecklacecx（comex）刻印10k（10金）刻印全長45.5cm\u2028幅3.5mm重さ6.9g国内小売価格参考↓定番のAVALANCHEでは、ほぼ同じ仕様のものが123,800円(税込)で販売されています。https://avalanche-store-jp.com/?pid=152113534■■■■■■■■■■■■■■ComexJewelryInc.http://www.comexinc.com/—公式引用（翻訳）ComexInternationalTradingInc.は、1986年に設立されたゴールドジュエリーの卸売会社です。ゴールドジュエリーの卸売業界の第一人者として、Comexはさまざまなゴールドチェーン、イヤリング、リング、ブレスレット、バングル、ネックレス、チャーム、ペンダントを提供しています。#ゴールドチェーン#イエローゴールド#10金#10k#AVALANCHE#アヴァランチ#マイアミ#喜平材質···ゴールド(10K)