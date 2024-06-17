★革蛸★革蛸謹製★UKブライドルレザー★台形ロングワレット★長財布★蛸墨★

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商品をご覧頂き、ありがとうございます。革蛸謹製、中古の台形ロングワレット、蛸墨になります。メリカリで、お見掛けする革が薄い革蛸謹製ではなく、定価4万程のUKブライドルレザーを使用した、長財布になります。ですが、多少の使用感（スレ、傷等）がある、中古品になりますので、写真を観て頂き、納得した方のみ、NC/NRでご購入お願い致します。※質問等あれば、お気軽にメッセージお願い致します。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革#ウォレット#ロングウォレット#バイカーウォレット#トラッカーウォレット