Justin Davis リング トップ

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商品詳細
材質···シルバー数年前仙台の正規店で購入14号リングとトップのセットになります小傷あります、神経質な方の購入は御遠慮下さい。付属のものは処分してしまっている為ご了承ください。リング指輪ネックレストップJustinDavisジャスティンデイビス
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