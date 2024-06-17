Justin Davis リング トップ

材質···シルバー数年前仙台の正規店で購入14号リングとトップのセットになります小傷あります、神経質な方の購入は御遠慮下さい。付属のものは処分してしまっている為ご了承ください。リング指輪ネックレストップJustinDavisジャスティンデイビス



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