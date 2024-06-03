美品☆ポールスミス ジップストローグレイン2 コインケース 定期 L字 黒

★商品名美品☆ポールスミスジップストローグレイン2コインケース定期L字黒マルチカラー★商品説明コインケースパスケースL字ファスナー仕様人気カラー完売品となります♪キーチェーンは取り外し可能です。コイン収納と別にカードポケットもあり、お買い物などの際に大変便利なので人気のシリーズとなっております。★状態使用感が見られないほどのとても綺麗な状態です。なるべくたくさん写真を載せておりますので、ご確認ください。⚠︎状態は出品者の主観です。検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、used品としてご理解頂ける方にお取引きお願い致します。★仕様カード入れ×1小銭入れ×2フリーポケット×2★サイズタテ ：約8cmヨコ ：約11cmマチ ：約2cm ※平置き実寸 ※多少の誤差はご了承ください。★カラーブラック★素材牛革★付属品なし#ポールスミス#コインケース#カードケース#ブラック#黒#L字ファスナー#マルチストライプ#ウォレット#メンズカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革



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