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【美品】最終価格　usmc ミリタリーカレッジリング　シルバー
商品番号 W21248903085
商品名

【美品】最終価格　usmc ミリタリーカレッジリング　シルバー
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

家族がコレクションとして集めていた物です。神経質な方はご遠慮下さい。サイズは写真にてご確認下さい。重量感あるリングです。vintageアクセサリーがお好きな方いかがでしょうか(^^)カラー···シルバー材質···その他金属
http://narcologia.ru/goods/reflector195064.html
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http://narcologia.ru/goods/displease946331.html
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