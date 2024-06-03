【美品】最終価格　usmc ミリタリーカレッジリング　シルバー

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商品詳細
家族がコレクションとして集めていた物です。神経質な方はご遠慮下さい。サイズは写真にてご確認下さい。重量感あるリングです。vintageアクセサリーがお好きな方いかがでしょうか(^^)カラー···シルバー材質···その他金属
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