【美品】最終価格　usmc ミリタリーカレッジリング　シルバー

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家族がコレクションとして集めていた物です。神経質な方はご遠慮下さい。サイズは写真にてご確認下さい。重量感あるリングです。vintageアクセサリーがお好きな方いかがでしょうか(^^)カラー···シルバー材質···その他金属