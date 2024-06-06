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キーゼルシュタインコード シルバー編み ワニ型チョーカー銀クロコダイル鰐クロコ
商品番号 U16713902476
商品名

キーゼルシュタインコード シルバー編み ワニ型チョーカー銀クロコダイル鰐クロコ
ブランド名 バリー
特別価格 税込 77,235 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KIESELSTEINCORDシルバー925製イントレチャートワニチョーカーです。メッシュ状のシルバーを編み込んでいる珍しい逸品。ニューヨークやハリウッドセレブ御用達のBARRYKIESELSTEIN-CORDの人気のワニシリーズ。usedですが、良い状態です。わにキーゼルシュタインコードKIESELSTEINCORDNYバリーアリゲーター小物雑貨銀製アクセイントレ首輪爬虫類かわいいおしゃれアイテムかっこいい限定レア飾り
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