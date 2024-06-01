A3! フィルコレセット 摂津万里

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商品詳細
A3!えーすりー秋組摂津万里フィルコレ1.2.4.5弾ノーマル1弾3枚2弾1枚4弾17枚5弾26枚計47枚纏めてのみもうすぐ誕生日です9月ですまとめて並べてお祝いにも両面補強+水濡れ防止素人保管のため初期傷スレ等ご了承くださいませ祭壇にもどうぞキャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···カード・シール
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