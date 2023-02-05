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レイダース　　ヤンキース　7 3/4
商品番号 G93517784311
商品名

レイダース　　ヤンキース　7 3/4
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レイダース　サイズが大きく室内にて試着のみです。ヤンキース気に入っていたので使用してます。使用感あります。誰か大切に使ってくれる方よろしくお願いします。簡易包装にて発送します。カラー···ブラック
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