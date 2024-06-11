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Universal Audio VOLT 276 オーディオインターフェイス
商品番号 Y86879715610
商品名

Universal Audio VOLT 276 オーディオインターフェイス
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UniversalAudioのVOLT276、オーディオインターフェイスになります。2IN2OUTのコンパクトなモデルです。ボタンひとつでコンプがかけられます。新品購入後、セットアップして動作確認しましたが、結局一度も実用しなかった未使用新品になります。パッケージ、付属品揃っています。接続はUSBCタイプになります。macやiPadiPhoneとの接続にも対応しています。コンパクトでシンプルな操作で本格的な録音が出来るオーディオインターフェイスです。ユーザー登録についてメーカーに問い合わせたところ、特に登録を解除しなくても、次のオーナーの方がユーザー登録すれば問題ないとの説明でした。
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