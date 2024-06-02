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オーロラシューズ ミドルイングリッシュ ブラック 7.5D
商品番号 O91579866325
商品名

オーロラシューズ ミドルイングリッシュ ブラック 7.5D
ブランド名 オーロラシューズ
特別価格 税込 14,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規取扱店にて購入しました。サイズが若干小さいため出品します。1か月程度室内で使用していました。屋外では一度使用したのみ。状態は新品購入時とほぼ変化ありません。購入時期:2023.06カラー:ブラックサイズ:7.5D(25.5cm相当)定価:37,400円付属品:ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/moisture283369.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome450043.html
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