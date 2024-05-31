ニューバランス MS237 TWS ホワイト 29cm スニーカー

ニューバランスMS237TWSスニーカー。私のプロフィール参照お願いします。すり替え防止の為に返品対応はしません。ご了承ください。送料込みの定価以下の販売ですが丁寧な対応を心掛けます。サイズ29cm。色ホワイト／ベージュ。新品です。試し履きもしておりません。タグ有ります。最初から靴を包んでいる薄い紙、箱に痛みが有りますので、ご理解ください。服装の趣味が変わった為に出品させて頂きます。出品するにあたり不具合がないか確認しておりますが些細な事は見逃しているかもしれません。店での同クオリティを追求される方、気になる方、神経質な方はご遠慮ください。ご検討の程、よろしくお願いします。



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