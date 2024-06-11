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BONAVENTURA ボナベンチュラ 長財布
商品番号 F74887188503
商品名

BONAVENTURA ボナベンチュラ 長財布
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 10,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボナベンチュラの長財布になります。お色はブラックです。BONAVENTURA公式で、8/5現在ブラックは売り切れております。シュリンクレザー(高級牛本革)、HERMESと同じ革を使用しています。税込み55,550円で購入し、1週間ほど使用しました。薄さが特徴です。小銭入れはマチがあります。傷や汚れなど、見受けられません。箱や付属の名刺などはございません。気になる箇所など、お写真お渡しできます。サイズ縦18.5cm横9.2cm幅1.2cm重さ106g※返品は受け付けておりません。
http://narcologia.ru/goods/update783195.html
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