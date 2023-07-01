【レア物✨】　バーバリー　二つ折り財布　プリントロゴ　小銭入れ付　レザー　保存布

○アイテム極美品 バーバリー BURBERRY折り財布 二つ折り プリント ロゴ レア アイコン 人気 ブラック 黒 ホワイト 白 レザー コンパクトウォレット 保存布付き大手セレクトショップ鑑定済みの物です。○仕様小銭入れ×1お札入れ×2カード入れ×4フリーポケット×2○サイズタテ9.5cmヨコ11.5cmマチ2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れなどなく全体的にかなり綺麗な商品です○カラーブラックホワイト○素材レザー○発送簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。管理番号…0516.0523.0704.11660



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