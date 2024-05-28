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NIKE ナイキリアクト エレメント87 27.5cm オレンジ ピール
商品番号 Y65412830858
商品名

NIKE ナイキリアクト エレメント87 27.5cm オレンジ ピール
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,294 円
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商品詳細

NikeReactElement87OrangePeel型番:CJ6897-113ブランド：NIKE（ナイキ）モデル:リアクトエレメント87CJ6897-113（2018年10月31日ー2019年1月18日製造）色：オレンジピールサイズ：27.5cm箱あり（写真でも掲示しております）2019年に走るために購入したのですが、試し履き2回（合計4時間程度）でなじめず、そのまま倉庫にずっと眠っていたものです。目立った汚れはありませんし、ソールも美しい状態ですが、あくまで中古品としてご検討ください。#NIKE#Other#NikeReactElement87OrangePeel
http://narcologia.ru/goods/composite245554.html
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