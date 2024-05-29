ヴァン・ヘイレン VAN HALEN 1995 Balance ツアーTシャツ

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アメリカのハードロックバンドVANHALENのバンドTシャツを出品致します。サミー・ヘイガー時代の1995年にリリースしたスタジオアルバムBalanceのワールドツアーTシャツ。当時もので大変希少です。サイズL相当※タグが薄くなっており、実寸より判断肩幅43cm身幅44cm着丈66cm※素人採寸のため、少々の誤差はご容赦下さい。#エディ・ヴァン・ヘイレン#DAVIDLEEROTH