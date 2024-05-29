BETH FRANK ベスフランク ベルト レザー スタッズ

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商品詳細
BETHFRANKベスフランクベルトレザーヴィンテージアメリカ製madeinUSA【サイズ】幅3.5cmベルトウエスト76から88cmスタッズが丁寧に取り付けられており上質で肉厚なレザーが使われている最高にカッコ良いベルトですベスフランクについて「べスフランク(BETHFRANK)」は2001年にスタートしたリメイクブランド。ヴィンテージのリメイクベルトが有名。
http://narcologia.ru/goods/composite84754.html
http://narcologia.ru/goods/passionate944613.html
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ベスフランク ベルト ヴィンテージ | ncrouchphotography.com
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