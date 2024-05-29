ほぼデッド/ 90s ジューダスプリースト Tシャツ JUDAS PRIAST

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1998のワールドツアー日本公演公式tシャツ水通しのみほぼデッドストック美品ですBLUETHUNDERユーロボディ着丈約78cm身幅約52cm袖丈約26cm紺色古いものですのでたたみシワ折り目跡多少の色褪せホコリヨゴレなどはご了承ください、また経年劣化も考慮した上で購入をご検討くださいますようよろしくお願い致しますバンドtシャツヴィンテージtシャツロックtシャツ90sメタリカmetallicaメガデスmegadethanthraxアンスラックススレイヤーslayerガンズアンドローゼズモトリークルーアイアンメイデンロブゾンビオジーオズボーンオジーozzyosbourneデフレパードKISSAC/DCモーターヘッド等