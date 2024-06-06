[美品]ポールスミス　メンズ長財布　ポールドローイング ラウンドジップ　ブラック

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ポールスミス メンズ 長財布 ポールドローイング ラウンドジップ ブラックブランド :PAULSMITH(ポールスミス）カラー:ブラック札入れ×2カード入れ×12(その他ポケット有)小銭入れ×1定価:27,500円ユニオンジャックやクラウンなどのモチーフを刻印した「ポールドローイング」の長財布。ポール・スミス自身が描いた英国をイメージさせるポップなドローイングと鮮やかなカラーレザーが相性抜群です。牛革にエンボス加工を施した素材は傷や汚れが目立ちにくく、デイリーユースにぴったりです。※本商品は天然素材の本革を使用しております為、特有のシワ、血筋、色ムラ等がある場合がございます。ご了承ください。※出品物の色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください#paulsmith#財布 #長財布 #ポールドローイング #メンズ #ポールスミス #ラウンドジップ