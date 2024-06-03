シェルコードバン イーノ eno Wildswans ガンゾ cordovan ...

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新品未使用!値下げ交渉可!シェルコードバンネイビーを使用!堅牢でクールな外見と機能面は所有感を満たしてくれます。コンパクトで肉厚なモデルです。値引き交渉もご遠慮なくご相談ください。画像をタッチしていただくと拡大してご覧いただけます。配送は現金補償のもので発送致します。ご安心ください。本品は、ワイルドスワンズイーノシェルコードバンネイビー/イングリッシュブライドルブラック【特徴など】独特なデザインは、小銭、札、カードが入り機能的でコンパクトで使いやすいと思います。その上、素材の良さを楽しむ財布でもあります。シェルコードバン:革の中でも希少で上品でワイルドさがあり、高級感があります。美しい光沢があり、見とれてしまう魅力があります。経年変化で深みのある艶がでてきます。イングリッシュブライドル:通常のブライドルレザーよりさらさらでしっとりした触感で、柔らかめです。経年でこしが残りやすいところも魅力です。使用するほど味わい深くなっていくところや独特な良い香りも魅力だと思います。触感，視覚、嗅覚で楽しむことができるところも魅力です。どちらの革も丈夫さもあります。一生ものになると思います。ぜひご使用いかがでしょうか。【注意事項など】付属品は、コバ磨き用スリッカー、箱、袋、梱包資材をお付けします。革の仕様、色むら、微かな毛穴、アタリ、血筋、皺、細かな傷ある場合がございます。全体的に白く映ったほこりが目立っています。丁寧に梱包して発送いたします。当方タバコを吸いません。本品もたばこ臭くもありません。嫌なにおいもありません。ペットも買っていません。動物の毛もついていません。べたつきもありません。523228xx#ワイルドスワンズ#ganzo#シェルコードバン#shellcordvan#ガンゾ#ココマイスター#wildswans#cordvan#leather#コードバン#オールデン#alden#eno#イーノ#HORWEEN#ホーウィン柄・デザイン...無地財布形...三つ折り素材...本革