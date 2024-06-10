90s SCREEN STARS BEST 「ELVIS」プリントTシャツ 半袖

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閲覧ありがとうございます！▪︎SCREENSTARSBESTスクリーンスターズベスト▪︎ELVISRETRONEONエルヴィス レトロ ネオン▪︎半袖Tシャツ プリントTシャツ▪︎カラー 白 ホワイト▪︎サイズ L 〈詳細〉 肩幅47cm 袖丈19cm 袖口幅16cm 身幅50cm 着丈68cmシングルステッチ、90年代USA製のスクリーンスターズTシャツになります。使用感があり、毛玉になっている箇所もございます。※着用感が気になる方や古着に神経質な方のご購入はお控えください。ご不明点等ございましたら、お気軽にコメントください。#SCREENSTARSBEST#スクリーンスターズベスト#90s90's#半袖Tシャツ#プリントTシャツ#古着管理番号：N0858