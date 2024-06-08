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新品 バーニーズニューヨーク 型押しレザーベルト
商品番号 H74010978287
商品名

新品 バーニーズニューヨーク 型押しレザーベルト
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーニーズニューヨークで購入した型押しレザーベルトです。長さが調節できるタイプで、試着しただけで着用せずでした。他にもベルトを出品しておりますので、良ければご覧ください。イタリア製素材···本革(型押し)色　ワインレッドバックル根本からの長さ穴1つ目　73　2つ目　75.5　3つ目　78　4つ目　80.5　5つ目　83先端　　　93トゥモローランドシップスビームスユナイテッドアローズ
http://narcologia.ru/goods/mythic6935.html
http://narcologia.ru/goods/mythic257835.html
http://narcologia.ru/goods/response135942.html
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