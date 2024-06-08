新品 バーニーズニューヨーク 型押しレザーベルト

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商品詳細
バーニーズニューヨークで購入した型押しレザーベルトです。長さが調節できるタイプで、試着しただけで着用せずでした。他にもベルトを出品しておりますので、良ければご覧ください。イタリア製素材···本革(型押し)色 ワインレッドバックル根本からの長さ穴1つ目 73 2つ目 75.5 3つ目 78 4つ目 80.5 5つ目 83先端 93トゥモローランドシップスビームスユナイテッドアローズ
http://narcologia.ru/goods/mythic6935.html
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