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格安！海外限定レア 27cm AIR FORCE 180 MID
商品番号 V32090824293
商品名

格安！海外限定レア 27cm AIR FORCE 180 MID
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました！3.4回着用探してもほぼ日本で出て来ないと思います。SPACEJAMを彷彿とさせる宇宙感のある差し色でバッシュ感も丁度いい80-90年代のノリが最高です少し擦り傷などありますがガンガン履いていただけるとおもいます中古に抵抗のある方はお控えください。コレクション整理で泣く泣く手放します。引っ越しのため今週土曜までお安く出品とします。その他新品等も出しますので覗いてみてください。airmax95JORDANstussylafayetteinterbreedsupremeatmosnewerax-largeapplebumpoloralphlaurensportNAUTICAスペースジャムバックスバニーNBAbacktothefuture14567811メインカラー···パープル
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