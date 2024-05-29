格安！海外限定レア 27cm AIR FORCE 180 MID

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お値下げしました！3.4回着用探してもほぼ日本で出て来ないと思います。SPACEJAMを彷彿とさせる宇宙感のある差し色でバッシュ感も丁度いい80-90年代のノリが最高です少し擦り傷などありますがガンガン履いていただけるとおもいます中古に抵抗のある方はお控えください。コレクション整理で泣く泣く手放します。引っ越しのため今週土曜までお安く出品とします。その他新品等も出しますので覗いてみてください。airmax95JORDANstussylafayetteinterbreedsupremeatmosnewerax-largeapplebumpoloralphlaurensportNAUTICAスペースジャムバックスバニーNBAbacktothefuture14567811メインカラー···パープル