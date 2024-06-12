☆886 コーチ COACH ダブルジップ トラベルオーガナイザー F66562

★即購入禁止お手数ですが購入前にコメントして頂きこちらの回答後に購入をお願いいたします。★商品説明・COACH・サイズ：本体最大幅およそＷ21×Ｈ12×D4ｃｍ・トラベルポーチ、クラッチバッグ・本体のみです真贋確認済みのブランド中古市場で購入した正規品になります。★商品の状態・表面ポケット部分スレ傷あり・金具部分メッキ剥がれあり・内側カード入れ部分一部に縁剥がれあり・ポケット部分反りあり中古の商品となりますのでこの点をご理解いただきご購入をお願いいたします。状態の捉え方には個人差がありますので神経質な方はご遠慮頂き写真にて状態確認をお願いいたします。★購入前に自己紹介に目を通して頂くようお願いいたします。★専用(取り置き)不可★商品購入後の質問や要望は基本的にお応え出来ませんので気になる点がありましたら購入前に質問をお願いいたします。



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