【フォロー割・送料無料❗️】アンダーカバー × バンズ オールドスクール LX 靴

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即購入大歓迎！昔から集めていたスニーカーコレクションを大放出中！かなり大量に持っているのでお好きな方は是非フォローしてお待ちください！【先着順フォロー割❗️】フォロー後にコメントで100円引き！アンダーカバー×vansオールドスクールLX中古ですがほぼ履いてません！ブランドファンの方、スニーカーコレクターの方必見です！シューキーパーもサービスでお付けします♪＊＊＊サイズ27.5アウトソール約28.5バーガンディー箱無し発売日2017/2独自のエッセンスを吹き込んだコラボレーションモデル！アーティスティックな世界観が反映された\"UNDERCOVER(アンダーカバー)\"と\"VANS(バンズ)\"によるフットウェアコレクション。\"OLDSKOOL(オールドスクール)\"はアッパーをはじめ、ライニング、クリアソールにいたるまでフラワーパターンを配置。同色でまとめながらも、スウェード、レザー、キャンバスを使い分けることで表情を創り出した＊＊＊アンダーカバー（UNDERCOVER）は、高橋盾が手掛けるファッションブランド。1990年、高橋盾が文化服装学院アパレルデザイン科在学中にブランドを設立し、東京ストリートでカルト的な人気を誇る存在となった。NIKE、UNIQLOユニクロ、GU、supreme、グイディ(GUIDI)、Valentino、sacai、WTAPS、ヒューマンメイドなどの世界的なブランドや、ブランキージェットシティ(BLANKYJETCITY)、PattiSmith、GEZAN、RADWIMPS、ジョイ・ディヴィジョンなどミュージシャン、バンドとのコラボブランドをリリースしており、多様なブランドラインがある＊＊＊#えまりん靴すり替え防止の為返品不可。中古品として出品させて頂きますのでご理解のうえご購入をお願いします。状態は画像をご参照下さい。お手数ですがプロフィールをお読みの上、ご購入をお願いします※急に削除する場合があるので気になりましたらお早めにどうぞ！高橋盾靴古着ヴィンテージビンテージvintage希少レアアイテムコレクションジョニオアーカイブスニーカーマニア紫おしゃれコレクターレアバンズ花柄ローズ秋冬