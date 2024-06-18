美品 ポールスミス ボックスロゴ チェック 星 シルク100% 日本製 ネクタイ

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【アイテム】美品ポールスミスネクタイボックスタグ星柄シルク100%日本製ビジネスフォーマルブラウン×レッドPaulSmith【サイズ】☆大剣幅8cm☆小剣幅4.5cm☆全長143cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。【トピック】☆送料無料☆タバコ×ペット×で安心【アイテム説明】ポールスミスのネクタイです。USEDですが目立つような傷や汚れはなく、全体的に美品と言えるアイテムです。【フォロワー割について】フォローして頂いた方には、商品代金より5%offとさせていただきます。興味のある方は、ご気軽にコメント下さい。