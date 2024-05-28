ポールスミス シティエンボスラウンドファスナー長財布PSC307

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PaulSmith(ポールスミス)シティエンボスラウンドファスナー長財布[PSC307]ブルー都内百貨店で購入。パルメラートエンボスのスプリットレザーを使用した「シティエンボス」のラウンドジップ長財布。表面のさざ波のような型押しは、木製のローラーを使って模様をつける英国の伝統的なレザーからインスピレーションを受けています。内側には艶のある美しい肌目のレザーを用い、都会的でモダンなイメージに仕上げました。内仕様の一部にマルチカラーのオリジナルストライプをあしらったポール・スミスらしいこだわりのディテールもポイントです。サイズ：縦11.0cm×横20.0cm×厚み2.3cm札入れ×2カード入れ×12小銭入れ×1（ファスナー式）自宅保管です。簡易包装で発送します。神経質な方は御遠慮下さい。