FENDI マフラー

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こちら昨年購入致しましたFENDIのマフラーになります。使用回数は2.3回ほどで目立った汚れもなく状態は非常に良いかと思います！ジッパーつきであけると小物など入れることができ非常に可愛いです！よろしくお願いします！多少の値下がなど交渉致します！バイマにて購入致しましたのでレシートなどありません！