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Stainless鋼Rhonbus ・プライムナンバー・リング　[18号]
商品番号 X61301791597
商品名

Stainless鋼Rhonbus ・プライムナンバー・リング　[18号]
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難う御座います！　こちらはステンレス鋼製のプライムナンバー(素数)リングになります。数学好きの方にとって素数はその特徴から魅力的です。リングの両サイドにはキュートなドクロがデザインされています。デイオフの時間に、アウトドアでのキャンプやバイクでのツーリングなど、非日常的なシーンでカジュアルな装いとして使っていただきますと、気分が変わり自由な時間を満喫していただけます。インディアンジュエリーや、メキシカンジュエリーが好きな方にオススメです。韓国ファッションやストリート、パンク、バイカー、ブラックコーデ、セットアップなどにも合うデザインです。リングはステンレス製なので汗・水に強く錆びません。お手入れも簡単です。ICEBOXAVALANCHEKINGICEブリンブリンジルコニアがお好きなかたは是非。ホーセンブース、LAVER、ジャムホームメイドなど好きな方にもオススメです。《サイズ》　18号（日本サイズ）————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊即購入OKです。#フォロー割実施中！5N32
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