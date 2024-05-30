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ライオンハート　シルバー\u0026ゴールドコンビリング　17号
商品番号 S17211588576
商品名

ライオンハート　シルバー\u0026ゴールドコンビリング　17号
ブランド名 ライオンハート
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ライオンハートのリングですシルバーベースでゴールドとのコンビネーションのデザインです内側に14kとあるので14金かもしれませんが、詳細はわかりません付属品はありません
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