KITH×MLB 20FW FAUX FUR ファージャケットS サイズ

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KITH×MLB20FWFAUXFURファージャケットSサイズKITH×ニューヨークヤンキースフォックスファーコーチジャケット即完売した商品です。カラー ネイビー※ブラックに近い色ですサイズS2-3回のみ着用の美品です。見た感じSサイズですが少し大きめなのかなと思います。