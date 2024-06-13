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KITH×MLB 20FW FAUX FUR ファージャケットS サイズ
商品番号 F16967327264
商品名

KITH×MLB 20FW FAUX FUR ファージャケットS サイズ
ブランド名 キス
特別価格 税込 31,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KITH×MLB20FWFAUXFURファージャケットSサイズKITH×ニューヨークヤンキースフォックスファーコーチジャケット即完売した商品です。カラー　ネイビー※ブラックに近い色ですサイズS2-3回のみ着用の美品です。見た感じSサイズですが少し大きめなのかなと思います。
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