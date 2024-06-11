Tumi トゥミ　本革名刺入れ　メンズ　美品

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商品詳細
カラー···ブラック素材···本革3、4年前に海外に出張した時、免税店で購入したものです。一回だけ使ったことがありますが、すごく綺麗な状態です。新品に近い、美品です。神経質な方はご遠慮ください。返品できかねます。
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