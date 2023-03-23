香港で5万円くらいで購入しました。小銭入れが壊れてしまい自宅保管してましたが出品します。小銭チェックを修理するにも1万以上かかるそうなので小銭入れを利用しない人向けになります。宜しくお願いします。



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