クロムハーツ ネイルリング クロスボール

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商品詳細
クロムハーツChromeHearts商品名ネイルリングクロスボール素材シルバー925仕様太さ:3.2mmクロスボール直径:8.3mm先端部分が重なり合い、まるで釘が指に巻き付くかのように見える美しいデザイン。指輪の先端部分にはクロスボールがデザインされており、クロムハーツらしいアレンジも忘れていません。他のリングとの相性も良く、コーディネートを愉しめるのも魅力の一つです。
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http://narcologia.ru/goods/financier834160.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome161143.html
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