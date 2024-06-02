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クロムハーツ ネイルリング クロスボール
商品番号 M76164690322
商品名

クロムハーツ ネイルリング クロスボール
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 19,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツChromeHearts商品名ネイルリングクロスボール素材シルバー925仕様太さ:3.2mmクロスボール直径:8.3mm先端部分が重なり合い、まるで釘が指に巻き付くかのように見える美しいデザイン。指輪の先端部分にはクロスボールがデザインされており、クロムハーツらしいアレンジも忘れていません。他のリングとの相性も良く、コーディネートを愉しめるのも魅力の一つです。
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