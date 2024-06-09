★送料無料★UK直輸入★47 Brand★リバプール MVP キャップ★黒x赤★

◎必ず当方の自己紹介・商品説明をお読み頂き、ご理解頂いた上でご検討・コメント・ご注文ください。◎商品到着後24時間以内に\"受取評価\"を実行出来る方のみ購入ください。U.K.(イギリス)より直輸入!!★出品しているすべての商品は手元(宮崎自社倉庫)に有ります。★1-5枚目の画像は版権元である仕入先より許可を受け転載使用、6枚目が実物の画像となります。日本国内では入手困難。他人が持っていない珍しいグッズが欲しい方におすすめ!!イングランド・プレミアリーグの名門\"リバプールFC\"オフィシャルキャップ2020-2021モデル。フロントにはクラブロゴを立体刺繍、左サイドにブランドロゴを刺繍。●商品名：47BrandLiverpoolFCMVPCap-AdultUnisex●カラー：Black/Redブラック/レッド *文面では表現しづらいので画像で判断下さい。●品番：EPL-RAC04CTP-BK●素材：ポリエステル65%、コットン35%●生産国：China●サイズ：OSFAOneSizeFitAll(内周:約57～60cm)●新品未使用、タグ・シール付き★ヤマト宅急便(補償有り、ダンボール箱、配達時間指定可能、配達まで約2-3日)で発送します。 *配達時間指定可能(午前中・14-16時・16-18時・18-20時・19-21時)です。 *配達時間指定を希望される際は、お支払い後10分以内に連絡下さい。★通常、平日は午後2時までに入金・決済確認できましたら当日出発便にて発送です。 土日祝日は不定期での発送となります。 *当方の自己紹介に臨時の発送可能日・不可能日を記載していますので必ずご確認下さい。



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