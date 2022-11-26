Barbour Transport AdametRope別注 22aw

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Barbour×ADAMETROPE'22AW別注リバーシブルトランスポート状態:10/10タグ付き新品未使用カラー:ブラック 定価57200サイズ:XL42身幅 71.5着丈 70裄丈 89.4ロイヤルワラントタグ付き本国生産による、ADAMETROPE’別注TRANSPORT名門ブランドからADAMETROPE'EXCLUSIVE。ADAMETROPE'の根幹であるモードのフィルターを通し、現代に対応した機能・シルエットを落とし込んだ、年齢/性別/気候/着用シーン…あらゆる境目を通り越すシームレスな現代のNEWBASICになる名品。新色の絶妙なダークグレーを加えて、再登場。今年の別注も大注目です。【素材】インラインモデルのオイルドコットンから、本国製でしか使用できないマット2レイヤーポリエステルコットンに変更し、この2レイヤー素材は、高い撥水性・防風性の機能を持ちながら、都市生活での着用における扱い易さに繋がるオイルドではないベタツキの無さ・軽さを実現しており、ビジネス・普段使用両方で着用されたいお客様に大きく支持されております。【デザイン・シルエット】流通量が少なくビンテージの価格が高騰している希少モデル『TRANSPORT(トランスポート)』。コーチジャケットのようなカジュアルなデザインが特徴です。別モデルのスペイとビデイルの間の丈の長さが、人を選ばない現代のファッションにも心地よいショート丈で着用頂けます。ワイドシルエットパンツとの相性も非常に良く、若者から大人まではまります。本別注モデルでは、トランスポートの象徴的なディテールはそのままに、アイコンでもある裏側のチェック素材とのリバーシブル仕様に変更。マットブラックの上品な印象と、チェック柄の遊びのある印象の両方を楽しめます。#Barbour#AdametRope#バブアー#アダム・エ・ロペ#オイルジャケット#トランスポート#ジャケット