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ファーストアローズ ロゴメタル付き ハートフェザー Lサイズ
商品番号 N73905601375
商品名

ファーストアローズ ロゴメタル付き ハートフェザー Lサイズ
ブランド名 ファーストアローズ
特別価格 税込 7,350 円
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商品詳細

FIRSTARROW'sファーストアローズロゴメタル付きハートフェザー素材silver950サイズ縦6.4cm横1.4cm重量9.3g付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に綺麗です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスsilver950シルバーアクセサリーペンダントトップネックレス材質···シルバーカラー···シルバー
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