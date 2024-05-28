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シグネットリングメンズアクセサリーシルバー925銀ペア指輪オーバル22号Rf2亞
商品番号 H14063007768
商品名

シグネットリングメンズアクセサリーシルバー925銀ペア指輪オーバル22号Rf2亞
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,618 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品番号　KSG-1-へまq2オーバルリング横長タイプ素材　シルバー925サイズ約22号　US10刻印あり#獅子丸印台O#獅子丸印台#獅子丸22号#獅子丸オーバル当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。印台　シルバー925リング　シンプル　メンズ　男性　レディース　女性　ユニセックス　ギフト　プレゼント　シグネット　スクエア　銀　指輪　ハンコ　四角　ご褒美　記念日　誕生日　スターリングシルバー　silver925
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