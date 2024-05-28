united tokyo セットアップ　ダブルブレスト

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サイズ:ジャケット、パンツともに2カラー:ネイビー・ブルーカジュアルなセットアップでシーンを選ばず着やすいかと思います。素材も軽く春夏向きです。着用一回ほどで全体的にキレイです。ジャケット着丈:69cm肩幅47cm袖丈:60cmパンツ股上:27cm股下:66cm裾周り:36cmorcivaldantongymplexcomolikaptainsunshinecaseycaseyunfilcrepusculeauraleedigawelyaecaphlannelmarkagraphpaperdaiwa