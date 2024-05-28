お値下げ！【 新品未使用！カバー付き！】OBEYコーデュロイキャップ BROWN

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#お宝発掘人出品一覧！他にもレアなお品物を多数お取扱いしております！！+++商品説明+++▢ブランド名：OBEY（オベイ）▢品名：OBEY/コーディロイキャップ▢カラー：LIGHT-BROWN▢トレードマーク：白刺繍▢サイズ：FREE（ユニセックス可）▢素材：コットン100%▢購入場所：都内セレクトショップ▢付属品：純正不織布カバー※発送時に純正不織布カバーでお包みしてご発送させて頂きます。+++特徴+++グラフィティストリートデザイナーShepardFaireyによるアメリカのストリートブランドのOBEY。フランス人プロレスラーAndretheGiantがモデルとなっているObeyGiantのアイコンは誰もが一度目にした事が必ずあるはずです。+++商品状態+++▢以前に渋谷のセレクトショップで購入致しましたが、一度も着用していない新品未使用品です。▢クローゼットで暗室保管しておりましたので目立つキズや色褪せは御座いません。▢撮影の為表裏をを確認しましたがとても良い状態を保っております。(画像参照下さいませ）+++注意点+++▢商品画像は照明や撮影環境、お使いのモニターにより実物とお色が違って見える場合がございますのでご承知下さい。▢本体及びパッケージのスレやシワ、小傷など細部にこだわる方や神経質な方のご購入はご遠慮ください。▢状態の確認に見落としの可能性、防ぎきれぬ経年劣化は否めませんのでその点をご理解頂ける方にお引渡しさせて頂きます。カラー...ブラウン形...ベースボール素材...コットン