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POPOLO ポポロ オカリナ バスC シングル管 スタンダード レッド BC
商品番号 P83904123102
商品名

POPOLO ポポロ オカリナ バスC シングル管 スタンダード レッド BC
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。POPOLOポポロオカリナバスCシングル管スタンダードレッドBCです。数年前にスガナミ楽器さんにてWEB購入したものです。特にダメージなどもなく綺麗なオカリナです。大事に使っていただける方の元へと思います。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral831132.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox594039.html
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POPOLO ポポロ オカリナ バスC シングル管 スタンダード レッド BC
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