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商品詳細
ドルチェアンドガッバーナ ペンダントトップです。付属品はありません。防水加工＋プチプチにて発送致します。チェーンはおまけです。チェーンの長さは約61センチです。ブランドオークションで購入しております。購入後使用してません。オークション購入のため写真に写らない目立たないスレ等があるかもしれません。一度人手に渡ったものですので神経質な方は購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/slide620987.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford210173.html
http://narcologia.ru/goods/preference699538.html
ドルチェアンドガッバーナ ドルガバ ペンダントトップ 36101
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