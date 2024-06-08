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VANS AUTHENTIC 44 DX オーセンティック 28
商品番号 D32940369604
商品名

VANS AUTHENTIC 44 DX オーセンティック 28
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます。サイズ　28カラーブルー×グリーン　タイダイ付属品商品説明バンズのオーセンティック44DXアナハイムファクトリーユナイテッドアローズで購入した物だった思います。元箱付きの新品未使用です。注意事項付属品のみの販売はいたしておりません。正規品となります。発送は、ご購入頂きました当日から翌日には、発送致します。#vans#アナハイム#復刻#ユナイテッドアローズます。#海外企画#vans#ヴァンズ#バンズ#オーセンティック#オールドスクール#ロンハーマン#beams#era#oldskool#authentic#sk8#スエード#本革#kj1983vans
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