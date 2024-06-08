フィールドコア　ワークマン　メンズ　セットアップ　希少サイズ　ウォッシャブル　紺

ご覧頂きありがとうございます(^-^)コメントなし即購入OKです！すべて送料込みの値段となります！フォロワー様は多少お値引きが出来ますので、よろしければフォローと希望額のコメントお待ちしております(^-^)【商品説明】 fieldCore フィールドコア ワークマン メンズ セットアップ 希少サイズ ウォッシャブル ネイビージャケット 内ポケット4つ パンツ 前ポケット3つ 後ろポケット３つ※ハンガー・シャツ等の撮影備品は販売対象外ですのでご了承下さいませ。■サイズ表記サイズ ジャケット 3L パンツ 4L 実寸：以下平置き実寸です ジャケット 着丈77 肩幅47.5 脇下身幅59.5 ウエスト57 袖丈63.5 袖幅14cmパンツ 総丈106.5 ウェスト47 ヒップ58 股上29.5 股下79.5 わたり幅33 裾幅18.5cm ※採寸は手作業による計測になりますので、若干の誤差ががある場合があります。■注意点出品している商品はUSED品になります。新品もありますが自宅保管ということをご理解ください。多少の小キズ・スレ・汚れ等見落としてしまう場合があります。ご理解の上、ご購入をお願い致します。■写真写真はすべて現物を自分で撮影したものです。同じ色合いになるよう撮影しておりますが光の具合いなどの関係で多少の違いが出てくる場合もございます。ご理解ください。※着画はお断りしております。■その他 購入前に商品説明やサイズ、状態確認等よろしくお願い致します。他にも多数類似商品を出品しておりコメント頂ければおまとめ割も可能です。#即購入歓迎メンズスーツ3Ｌ#即購入歓迎メンズスーツ4Ｌ#即購入歓迎メンズその他その他、プロフィール欄にお得情報を記載してございますので宜しければご一読下さいませ。【管理No.698】



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